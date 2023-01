Tablets für die Schüler und Schülerinnen der Fos/Bos Krumbach

Der Landkreis Günzburg stattet alle Schulen in seiner Trägerschaft mit digitalen Endgeräten aus. Die Krumbacher Fos/Bos ist die erste Schule.

Der Anfang ist gemacht. Im vergangenen Jahr hat der Landkreis Günzburg beschlossen, die Digitalisierung der Schulen weiter voranzutreiben. Alle Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen in Landkreis-Trägerschaft sollen Zug um Zug ein eigenes Endgerät erhalten – damit ist der Landkreis Günzburg Vorreiter in Deutschland. Knapp 1,5 Millionen Euro nimmt man dafür in die Hand. Nun haben die Schülerinnen und Schüler der Fos/Bos Krumbach als Erste ihre Tablets erhalten, die jetzt zu einem wesentlichen Bestandteil des Unterrichts werden.

„Wir sind sehr glücklich darüber und danken dem Landkreis Günzburg für diese 1:1-Ausstattung“, sagen die Schulleiterin der Fos/Bos Krumbach, Elvira Seibold, und ihr Stellvertreter, Gregor Friedrich. „Wir verfügen über eine komplette WLAN-Installation im Schulhaus und hervorragende Internetanbindung.“ Beste Voraussetzungen also, um die Fos/Bos Krumbach digitaler zu machen. An der Schule kümmern sich die beiden Lehrkräfte und Systemadministratoren Martin Streicher und Andreas Nießner um den Einsatz der Tablets. Unterstützung gab es auch von der Fos/Bos Friedberg beim Einrichten der iPads.

Eine Eigenbeteiligung gibt es nicht für diese Schulen im Kreis Günzburg

Sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrkräfte der Fos/Bos Krumbach werden während der Einführung und in der Zeit danach betreut. Begleitet wird der Einsatz der Schul-Tablets mit diversen Fortbildungen, die an der Schule stattfinden und an denen die Lehrer freiwillig teilnehmen. „In kürzester Zeit haben bereits alle Lehrkräfte diese Fortbildungen absolviert“, freut sich Elvira Seibold. Jeder Schüler erhält für die Dauer des Schulbesuchs ein iPad inklusive Stift und Hülle mit Tastatur – ohne Eigenbeteiligung. Das heißt, die Eltern oder jungen Erwachsenen müssen keinen finanziellen Beitrag leisten. Jedes Klassenzimmer wird außerdem mit Apple TV ausgestattet.

In den nächsten Monaten werden weitere Landkreisschulen mit Tablets ausgestattet. Alle Schülerinnen und Schüler, die eine Landkreisschule besuchen, erhalten ein digitales Endgerät. „Wir werden in diesem Jahr endgültig den Sprung von der Kreidezeit in das digitale Zeitalter an unseren Landkreisschulen schaffen“, sagt Landrat Hans Reichhart. „Die Digitalisierung findet damit nicht nur im Privaten, sondern im vollen Umfang auch an unseren Schulen statt.“

Es geht um 13 weiterführende Schulen

13 weiterführende Schulen mit derzeit etwas mehr als 6500 Schülerinnen und Schülern sind in der Trägerschaft des Landkreises. Neben der 1:1-Ausstattung seiner Schülerinnen und Schüler will der Landkreis Günzburg in nächster Zeit ein regionales Schulrechenzentrum aufbauen, außerdem sollen seine Schulen mit flächendeckendem WLAN ausgestattet und die Netz-Strukturen in den Bildungseinrichtungen auf den neusten Stand gebracht werden. (AZ)