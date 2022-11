Tagestätte „Café Zott“ beteiligt sich an Krumbacher Kunstnacht

Auch die Tagesstätte im Krumbacher einstigen Café Zott hat Kreative zum Ausstellen. Seit 2015 ist dies eine Station der Krumbacher Kunstnacht.

Die Tagesstätte Krumbach von „Wohnen und Fördern“ der Bezirkskliniken Schwaben nimmt seit 2015 sehr engagiert an der Krumbacher Kunstnacht teil. Mitarbeitende der Tagesstätte unter der Leitung von Christine Bayerle und viele Besucher lassen sich regelmäßig etwas Kreatives einfallen. Selbst in den beiden Corona-Jahren waren sie „passiv" beteiligt durch Schaufenster-Ausstellungen, berichtet der Geschäftsleiter von Wohnen und Fördern, Gerhard Becker. Diesmal wird es ein Gewinnspiel geben, für das Stempel an den Ausstellungsorten gesammelt werden können. Diese Stempel haben Besucher der Tagesstätte angefertigt.

Am Samstag, 19. November, ist es wieder so weit: Dann wird die Krumbacher Kunstnacht von 18 bis 22 Uhr über die Bühne gehen. 16 Aussteller und Künstler werden sich beteiligen. In der Tagesstätte Café Zott (Mindelheimer Straße 20) werden die Arbeiten von unterschiedlichen Künstlern zu sehen sein: Malereien mit Acrylfarben von Gabriele Kammerlander und weiteren Besuchern der Tagesstätten, Bilder des Günzburger Künstlers Karl-Heinz van Vügt sowie Tonskulpturen von Alfons Marsell. Außerdem präsentiert die Einrichtung ihr neuestes kreatives Upcyling-Zuverdienstprojekt. (AZ)