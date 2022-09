Krumbach

vor 33 Min.

Tankstellen in der Bahnhofstraße sind für Autos unerreichbar

Plus Ein Ansturm für die Aral und tagelanger Verdienstausfall für die Tankstellen in der Bahnhofstraße: Schuld ist die B16-Sanierung. So geht es weiter in Krumbach.

Von Sophia Huber

Die Anzeige der Spritpreise ist neben Baustellenfahrzeugen am Donnerstagmittag das Einzige, das sich bewegt hat in der Bahnhofstraße in Krumbach. Seit Tagen wird dort gebaggert und abgetragen, seit Donnerstag wird die Asphaltschicht erneuert. Noch bis zum 7. September soll die Bahnhofstraße im Zuge der Bauarbeiten komplett für den Verkehr gesperrt sein. Darunter müssen vor allem Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer leiden – aber auch für die beiden Tankstellen in der Bahnhofstraße kommt die Sperrung zu einem eher ungünstigem Zeitpunkt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

