Krumbach

vor 16 Min.

Taxifahrerin hält an Zebrastreifen an, Auto fährt auf

In der Babenhauser Straße in Krumbach ist am Dienstag ein Auto in ein anderes gefahren.

Ein Auffahrunfall ist am Dienstagmittag in Krumbach passiert, als ein Taxi an einem Zebrastreifen bremste.

Ein Sachschaden von etwa 6000 Euro ist bei einem Auffahrunfall in der Babenhauser Straße in Krumbach am Dienstag gegen 13.10 Uhr entstanden. Eine Taxifahrerin musste am Fußgängerüberweg anhalten. Dies erkannte laut Bericht der Polizei Krumbach ein 45-jähriger Autofahrer zu spät und fuhr hinten auf. (AZ)

