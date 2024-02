Teilhabe von Senioren fördern mit dem Diakonieauto

Mittels Werbung wird eine Transportmöglichkeit für mobilitätseingeschränkte Seniorinnen und Senioren geschaffen im Diakonieverein Krumbach.

Freuen kann sich die Seniorenarbeit im Diakonieverein Krumbach. Sie erhielt durch Sponsoring ein geräumiges Fahrzeug mit großem Kofferraum, das für Personen, die nicht so mobil sind, genutzt werden kann. Mit ihm können sie zum Beispiel zu Veranstaltungen wie dem Begegnungscafé, zum Sonntagsgottesdienst oder anderen Terminen geholt und wieder heimgefahren werden und können so am öffentlichen Leben teilnehmen. Die mobilitätseingeschränkten Seniorinnen und Senioren werden dabei unentgeltlich transportiert. Die Fahrdienste übernehmen Ehrenamtliche aus dem Diakonieverein oder auch die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Im Kofferraum des Krumbacher Diakonie-Autos ist Platz für Rollatoren

Die Idee dahinter: Die Drive Marketing GmbH stellt das neue Fahrzeug zur Verfügung. Finanziert wird der Wagen im Wert von rund 40.000 Euro durch die rundum aufgeklebte Werbung von 24 Firmen aus der Region. Sie ermöglichen mit ihrem Werbebudget den Einsatz des Fahrzeugs für die sozialen Zwecke des Diakonievereins. Ein solches Auto, einen Opel Corsa, gibt es bereits für den Pflegedienst, nun kommt der wesentlich größere Toyota Proace City Verso für die Seniorenarbeit zum Fuhrpark dazu. Das Fahrzeug bietet inklusive Fahrer fünf Sitzplätze. Die Schiebetüren ermöglichen hinten ein gutes Einsteigen und im Kofferraum ist genug Platz für zum Beispiel Krücken oder einen beziehungsweise mehrere Rollatoren. Der Diakonieverein muss lediglich für die laufenden Kosten des Fahrzeugs und das Benzin aufkommen.

Für Terminfahrten zu Veranstaltungen im BaK (Begegnungshaus an der Kammel in Krumbach, in der evangelischen Kirchengemeinde oder anderweitig kann man sich anmelden bei Katja Schulz vom Diakonieverein unter Telefon 08282/8901838. (AZ)

Lesen Sie dazu auch