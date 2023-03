Teilsperrung der Babenhauser Straße in den Osterferien

Welche Arbeiten im Südosten von Krumbach bald anstehen und welche Verkehrsregelungen es geben wird.

Wegen mehrerer notwendiger Tiefbaumaßnahmen muss in der Babenhauser Straße zwischen der Abzweigung zur Nattenhauser Straße und der Abzweigung in die Südtangente eine Teilsperrung innerhalb der Osterferien eingerichtet werden. Dies teilt das Krumbacher Stadtbauamt mit. Es müssten notwendige Arbeiten an der Trinkwasserversorgung und Anpassungsarbeiten an den Gehwegen der Stadt Krumbach vorgenommen werden. Um die Behinderungen möglichst gering zu halten, seien mehrere Maßnahmen zeitlich zur Ausführung in den Osterferien zusammengefasst worden.

Der stadtauswärts fließende Verkehr in der Babenhauser Straße sei während der Baumaßnahmen im Einbahnverkehr durchgängig gewährleistet und werde einspurig an den Baustellen vorbeigeleitet. Die Kreuzung Babenhauser Straße – Nattenhauser Straße sei nicht beeinträchtigt, so das Stadtbauamt.

Wie der Verkehr umgeleitet wird

Der stadteinwärts fließende Verkehr aus Richtung Ebershausen werde beim Westfriedhof in die Südtangente umgeleitet. Die Gesamtgewichtseinschränkung in der Südtangente werde für den Zeitraum der Baumaßnahmen nur in Richtung Osten ausgesetzt. Auf Höhe der Gärtnerei wird ein beidseitiges "absolutes" Halteverbot eingerichtet, um einen zügigen Verkehrsfluss zu ermöglichen.

Die Erreichbarkeit aller Anliegergrundstücke und Gewerbebetriebe in der Babenhauser Straße sei durchgängig über den stadtauswärtigen Einbahnverkehr möglich, betont das Krumbacher Stadtbauamt.

Eine Baumaßnahme könne durch ihre "Natur" leider nie ohne Auswirkungen auf die Anlieger und sonstige Betroffene stattfinden. Das Stadtbauamt Krumbach fordert aus Gründen der Ordnung und Sicherheit dringend um Einhaltung der vorübergehenden Regelungen auf und bittet um Verständnis für eventuelle Behinderungen und Beeinträchtigungen. (AZ)