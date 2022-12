Telefonbetrügerin ruft in Krumbach an

Eine Frau aus Krumbach wurde von einer Frau angerufen, die anbietet, die Dächer wegen Abwassergebühren zu kontrollieren. Von der Stadt kommen ihre Techniker nicht.

Eine Unbekannte hat am Montag wohl versucht, eine Bewohnerin der Talstraße mit einem verdächtigen Anruf zu betrügen. Die Frau rief bei der Krumbacherin an, und bot an, mit Technikern die Dächer wegen der Abwassergebühren zu kontrollieren und dass sie dabei auch sparen könnte. Die Krumbacherin lehnte ab und erfuhr auf Nachfrage von der Stadt, dass derzeit keine Techniker unterwegs seien. Die Polizei geht davon aus, dass der Anruf ein Trickbetrugsversuch war. (AZ)