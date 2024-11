Telefonbetrug: Frau wird um viel Geld geprellt

Am Mittwochabend erschien eine Frau bei der Polizeiinspektion Krumbach und teilte mit, dass am gleichen Tag mehrere unberechtigte Abbuchungen von ihrem Konto erfolgt seien. Wenige Tage zuvor hatte sie laut Polizei eine SMS erhalten, die sie für eine ihrer Hausbank hielt. Da sie dort einem Link folgte, wurde sie offenbar auf eine „Fake“-Seite weitergeleitet, auf der sie ihre persönlichen Daten eingab. Am Mittwoch meldete sich dann daraufhin eine angebliche Bankmitarbeiterin bei ihr und veranlasste die Geschädigte, mehrere Aufträge über ihr Handy freizugeben. Dies führte schließlich zur Abbuchung von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen dauern noch an. (AZ)

