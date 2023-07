Testphase: Eine Ampel wird an der B300 am Krumbacher Westfriedhof installiert

Immer wieder staut es sich in der Krumbacher Südstraße auf Höhe des Westfriedhofs. Eine Ampelanlage soll die Situation verbessern, vorerst nur testweise.

Zur Verbesserung des Verkehrsflusses während der Hauptverkehrszeiten ist an der Kreuzung der Bundesstraße B 300 mit der Kreisstraße GZ 7 in Krumbach eine Ampelanlage zur Dosierung des Verkehrs auf der Bundesstraße geplant. Diese wird laut dem Staatlichen Bauamt Krumbach den Bundesstraßenverkehr phasenweise drosseln, um den Autofahrern aus der Südstraße Zeitlücken zum Ausfahren zu ermöglichen. Dadurch soll der Rückstau auf der Kreisstraße in den Spitzenzeiten reduziert und der Verkehrsablauf des Knotenpunkts verbessert werden. Im Voraus gibt es hierfür einen zweiwöchigen Testbetrieb.

Zwei Ampeln werden auf der B300 aufgestellt, damit Verkehr von Südstraße abfließen kann

Bei der sogenannten Dosierungsanlage wird lediglich der Verkehr auf der Bundesstraße B 300 für eine kurze Zeit mittels Rotphasen gestoppt, damit der Verkehr von der Südstraße ungehindert abfließen kann. Die Südstraße erhält keine Ampel. Während des Testbetriebs wird hierfür eine Baustellenampel verwendet, die auf die entsprechenden Signalzeiten eingestellt wird.

In der ersten Woche des Testbetriebs wird die Ampelanlage zu den Hauptverkehrszeiten am Abend eingeschaltet. In der zweiten Woche wird diese zusätzlich auch zu den Hauptverkehrszeiten am Morgen in Betrieb genommen. Um den Verkehrsfluss zu analysieren, wird der Kreuzungsbereich in den zwei Wochen mittels einer anonymisierenden Verkehrskamera beobachtet.

Gegen Stau im Krumbacher Süden: Kommt die Ampellösung dauerhaft?

Wenn sich der Testbetrieb als positiv erweist, wird die Ampel fest installiert. Die finale Dosierungsanlage wird dann mit einer Detektion ausgestattet, die anhand des aktuellen Verkehrs schaltet. Zusätzlich wird eine Fußgängerampel auf der Bundesstraße B 300 errichtet, die den Fußgängern ein sicheres Queren der Bundesstraße ermöglichen soll. (AZ)

