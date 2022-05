Unter Drogen- und Alkoholeinfluss am Steuer

Die Polizei meldet zwei Autofahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss in Krumbach und Thannhausen. Mit welchen Konsequenzen die Fahrer rechnen müssen.

Fahrt unter Drogeneinfluss und Einfluss von Alkohol: Zwei Fälle in Krumbach und Thannhausen meldet die Polizeiinspektion Krumbach in ihrem jüngsten Bericht. Am Sonntagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte einen 21-jährigen Pkw-Fahrer in der Krumbacher Bahnhofstraße. Da der junge Mann laut Polizei drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte, boten ihm die Beamten vor Ort einen Drogentest an, den er ablehnte. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an und untersagten dem 21-Jährigen die Weiterfahrt. Ist hier das Ergebnis positiv, erwartet den Mann eine entsprechende Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige, mit Bußgeld und Fahrverbot.

Polizei riecht bei Kontrolle in Thannhausen Alkohol

Am Sonntag, gegen 3.15 Uhr wurde ein 45-jähriger Pkw-Fahrer auf der Staatsstraße 2023 im Bereich Thannhausen von Polizeibeamten kontrolliert. Da die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie, wie die Polizei weiter berichtet, vor Ort einen Atemalkoholtest durch, der positiv ausfiel. Das Testergebnis lag noch knapp im Bereich einer Ordnungswidrigkeit. Ob es dabei bleibt, muss die Auswertung der Blutentnahme ergeben, die die Beamten anordneten. Die Weiterfahrt untersagten sie dem 45-Jährigen. (AZ)