Krumbach/Thannhausen

vor 16 Min.

Unwetter geht im südlichen Landkreis Günzburg glimpflich ab

Die Kammel in Krumbach ist "ganz schön voll", das Unwetter ging am Samstagabend im südlichen Landkreis Günzburg aber halbwegs glimpflich ab.

Plus Die Feuerwehren müssen einige Male ausrücken, aber die Schäden im südlichen Landkreis halten sich in Grenzen. Bartholomä-Markt fandt in eingeschränkter Form statt.

Ein Unwetter hat am Samstagabend im Raum Augsburg-Kissing, aber auch im Unterallgäu schwere Schäden angerichtet. Im Bereich Krumbach-Thannhausen-Ziemetshausen ging es offenbar halbwegs glimpflich ab. Dies berichtet Kreisbrandrat Stefan Müller am Sonntagvormittag in einer ersten Bilanz. Das Krumbacher Streetfood-Festival und der Krumbacher Bartholomä-Markt finden statt. Das Wetter sorgt aber für deutliche Einschränkungen. Ein halbwegs glimpflicher Samstag im südlichen Landkreis - aber die Wettervorhersage für die kommenden Tage bereitet Müller durchaus Sorgen.

Einzelne Keller vollgelaufen, einige Bäume umgeknickt (unter anderem im Bereich von Obergessertshausen): Müller berichtet von rund 20 Feuerwehreinsätzen im Kreis Günzburg im Lauf des Samstagabends. Einige Feste mussten abgesagt werden, unter anderem wird auch der Tag der offenen Tür der Krumbacher Feuerwehr am Sonntag nicht stattfinden.

