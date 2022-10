Wie sieht es auf dem Immobilienmarkt im Landkreis aus?

Plus Die beiden Experten Hansjörg Müller und Christian Ludl begegnen Verunsicherung mit Zuversicht. Bauwillige sind aber nicht mehr bereit, jeden Preis zu bezahlen.

Auf einen Nenner gebracht, sind der Krieg zwischen der Ukraine und Russland, die fast zehn Prozent betragende Inflation, explodierende Rohstoffpreise und die sich abzeichnende Erhöhung der Darlehenszinsen die Ursache für den derzeit stagnierenden Immobilienmarkt. Beim Kauf oder Verkauf von Wohngebäuden warten beide Parteien die weitere wirtschaftliche Entwicklung ab. Die Folge ist eine geringere Nachfrage für Eigentumswohnungen und neue Wohngebäude einerseits und andererseits beim Verkauf von baureifen Grundstücken, die derzeit kaum angeboten werden. Besonders gilt dies für die größeren Orte im Landkreis Günzburg. Das Fazit für die derzeitige Situation: Käufer und Verkäufer sind preisbewusster geworden und warten die nächsten Monate ab, da derzeit eine vernünftige Vorhersage unmöglich erscheint. Was zwei Experten aus dem Landkreis sagen.