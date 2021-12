Krumbach/Thannhausen

14:54 Uhr

Wildunfälle: Biber wird bei Thannhausen getötet

In den letzten Tagen kam es im Raum Krumbach vermehrt zu Wildunfällen. In Thannhausen starb dabei ein Biber. Was die Polizei Verkehrsteilnehmern rät.

In den letzten Tagen kam es im Bereich der Polizeiinspektion Krumbach vermehrt zu Wildunfällen. Allein am Mittwoch kam es zu drei Unfällen mit Rehwild im Bereich von Ebershausen, Neuburg und Aletshausen. Auf der Staatsstraße 2023 zwischen Thannhausen und Edelstetten wurde sogar ein Biber von einem Pkw erfasst und getötet. Der Gesamtschaden beträgt laut Bericht der Polizei mehrere Tausend Euro. Personen wurden bei den Unfällen nicht verletzt. Polizei Krumbach gibt Tipps: So vermeiden Sie Wildunfälle Vorausschauendes Fahren und erhöhtes Gefahrenbewusstsein helfen, folgenschwere Wildunfälle zu vermeiden. Die Tiere überqueren besonders häufig in Waldabschnitten und an Feldrändern die Straßen. Und das vor allem in den Abend- und frühen Morgenstunden während der Dämmerung. (AZ)

