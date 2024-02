Krumbach

Theaterverein Niederraunau erntet im Haus St. Michael viel Applaus

Plus „Bühne frei“ heißt es wieder für die Theaterfreunde Niederraunau. Mit ihrem Lustspiel „Bauer mit Grill sucht Frau mit Kohle“ feiern die Schauspieler ihre Premiere.

Von Moritz Ebner

Bereits seit 1980 sind die Theaterfreunde Niederraunau aktiv und bringen jährlich ein neues Stück auf die Bühne. Erstmals finden mit dem Lustspiel „Bauer mit Grill sucht Frau mit Kohle“ die Aufführungen im Krumbacher Haus St. Michael statt, nachdem eine Fortführung im Niederraunauer Lokal „Grüner Baum“ nicht mehr möglich war. Der Vereinsvorsitzende Heinz Weber betonte, wie froh er darüber ist, dass das Theaterangebot in Zusammenarbeit mit dem katholischen Pfarramt Krumbach fortgesetzt werden kann.

"Bauer mit Grill sucht Frau mit Kohle" ist ein Lustspiel in drei Akten

Das Stück in drei Akten von Josef Brun handelt von Bauer Uli Baumer (Adam Hauber) und seinem Knecht Jörg Huber (Heinz Weber), welche auf ihrem Lindenhof mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert werden. Nachdem unter anderem Ärger mit der Polizei (Bernhard Bacherle) und den neugierigen Nachbarn Rosa und Hugo Häfele (Michaela Mussack und Christoph Niederwieser) ins Haus stehen, beschließt der Bauer, dass eine Haushälterin auf dem Hof unabdingbar ist. Er ist mit den Haushaltsführungsqualitäten seines Knechtes absolut unzufrieden. Gesagt, getan, eine Anzeige wird aufgegeben und es meldet sich die schrullige Lotti Lieb (Franziska Rogg) und schon bald entsteht eine Liebesbeziehung. Die Rechnung haben Bauer Baumer und sein Knecht Jörg allerdings ohne Laura Hösle (Sonja Scholz) gemacht. Die Schwester des Bauers sieht ihr Erbe in Gefahr. Sie bekämpft die Beziehung zusammen mit ihrem Rocker-Sohn Manfred (Tobias Schneidewind) und dessen osteuropäischer Freundin Natascha (Jasmin Wohllaib). Und so entspinnt sich ein rasantes Stück voller Wendungen und herrlich komischen Pointen und Überraschungen, welches die Zuschauer in seinen Bann zieht. Im letzten Akt sorgt das große Finale noch einmal für eine gelungene Überraschung beim Publikum und rundet das Stück wunderbar ab.

