Tobias Ehrmann führt weiter den Musikverein Krumbach

Bei der Generalversammlung des Musikvereins Krumbach wurde der Vorstand neu aufgestellt. Verschiedene Mitglieder wurden geehrt.

Harmonisch mit viel Lobeshymnen verlief die diesjährige Generalversammlung des Musikvereins Krumbach: Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand neben den einzelnen Berichten die Neufassung und Beschluss der Satzung mit den anschließenden Neuwahlen. Dabei kann der einstimmig wiedergewählte 1. Vorsitzende Tobias Ehrmann auf ein verjüngtes Team bauen.

Neben den vielfältigen erfolgreichen Aktivitäten im musikalischen Bereich hat den Musikverein, so Vorsitzender Ehrmann, auch außermusikalisch einiges bewegt: Die wichtige Umstrukturierung des Vereins mit einer neuen Organisationsform und dem teambasierten Vereinsmanagement, des Weiteren wurden die Rahmenbedingungen für das zukünftige Vereinszuhause im Schulzentrum geschaffen. Einen Wechsel hatte es gegeben bei der Besetzung des Festwirtes für die Krumbacher Festwoche mit der Krumbacher Metzgerei Bader.

Bernd Liebl war bedeutender Förderer des Musikvereins Krumbach

Bevor die Tagesordnung mit den einzelnen Berichten über die Bühne ging, wurde der verstorbenen Mitglieder und Förderer gedacht - im vergangenen Vereinsjahr besonders Ehrenmitglied Robert Sölva aus Kaltern/Südtirol und Förderer Bernd Liebl. Wie der Vorsitzende Ehrmann wissen ließ, hat der Verein derzeit 72 stimmberechtigte Mitglieder und 163 fördernde Mitglieder. In zehn Gesamtsitzungen des Vorstandes und weiteren zahlreichen Sitzungen und Besprechungen im kleinen Kreis wurden die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Vereinsjahr geschaffen. In diesem Zusammenhang dankte Ehrmann besonders der Stadt Krumbach für die bauliche Umsetzung der Rahmenbedingungen für das Musikheim, das zusammen mit dem Spielmanns- und Fanfarenzug gemeinsam benutzt wird. „Musik machen geht ohne Proben nicht“, so Ehrmann und die musikalischen Leiter Lukas Weiß und Marina Holzhey. So wurden für das Aktiven-Orchester 44 Gesamtproben mit einer fast 70-prozentigen durchschnittlichen Anwesenheit abgehalten. Die fleißigsten Probenbesucher waren Maria Bihler, Kerstin Rendle, Carla Brandner, Lina Ehrmann und Thomas Schmid. Wie Lukas Weiß sagte, sei es für ihn schon etwas Besonderes beim Musikverein Krumbach Dirigent zu sein. Alle Auftritte, so Weiß, seien mit hervorragenden Leistungen „bewältigt“ worden. Besonders nannte der Dirigent das Frühjahrskonzert, die erfolgreichen Wertungsspiele in der Höchststufe, die Auftritte im Rahmen der Festwoche, das Kirchenkonzert, die Konzerte außerhalb der Stadtgrenze und den Auftritt beim Besuch der Bürgerkapelle Kaltern/Südtirol.

Die musikalische Leiterin im Jugendbereich, Marina Holzhey lässt wissen, dass die Jugendarbeit beim Musikverein hervorragend laufe. Holzhey: "Mit insgesamt 80 jungen Musikerinnen und Musiker kann man wirklich nicht klagen“. Die Dirigentin meint weiter, dass die allermeisten Register ausgewogen besetzt seien. Am allerwichtigsten, so Holzhey, sei natürlich der Ehrgeiz und der Spaß der Musiker, was hier in Krumbach deutlich zu spüren sei. Zahlreiche Auftritte bei Gemeinschaftskonzerten, Frühjahrskonzert, überaus erfolgreiche Wertungsspiele in verschiedenen ASM-Bezirken, um nur einige Auftritte zu nennen , spiegelten die tolle Jugendarbeit wider.

Neben den beiden Jugendorchestern wird auch beim Musikverein intensive Instrumental-Ausbildung angeboten: 37 Schülerinnen und Schüler gibt es in verschiedenen Ausbildungsstadien. Die kleinsten Schüler betreut Monika Brandner mit 34 Blockflötenschülern und 25 Schülern bei der musikalischen Früherziehung. Krumbachs stellvertretender Bürgermeister Gerhard Weiß hatte ein „großes Vergelts Gott“ in seinem Grußwort parat für die beeindruckenden Leistungen, die kein Selbstläufer seien, die der Musikverein Jahr für Jahr zeige. Für die Stadt sei der Musikverein nach wie vor ein wichtiger Kulturträger und ein Aushängeschild, der auch mit viel Leidenschaft und Engagement von den Verantwortlichen geführt werde.

Lesen Sie dazu auch

Es gab auch Ehrungen beim Musikverein für langjährige Mitgliedschaft: Für 15 Jahre Leonhard Bosch und Tim Ruf, für zehn Jahre Elisa Kling, Lukas Leopold und Kerstin Rendle, für 45 Jahre Walter Mussack.

Die Neufassung der Vereinssatzung beinhaltet nun ein teambasiertes Vereinsmanagement mit sechs Teams: Organisation, Verwaltung, Marketing, Finanzen, Jugend und Musik. Die entsprechend notwendigen Neuwahlen ergaben folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender ist Tobias Ehrmann, stellvertretender Vorsitzender Rene Sauter ist auch für Organisation zuständig, um Marketing kümmert sich Carla Brandner, die Verwaltung betreut Martina Dreher, die Finanzen hat Birgit Blösch unter sich. Um die Jugend kümmert sich Julia Reiser, Musikverantwortliche ist Charlotte Schmitt und als Kassenprüfer fungieren Thomas Bihler und Britta Heinzl. Weiter im Amt (ohne Wahl) bleiben die Notenwarte Melanie Wieland und Josef Biberacher sowie die Trachtenbeauftragten Lisa Ehrmann und Susi Probst