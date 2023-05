Tobias Handel ist neuer Krumbacher Stadtbaumeister

Plus Nach dem Weggang von Björn Nübel hat Krumbach einen neuen Stadtbaumeister. Welche Projekte Tobias Handel vor sich hat und wie das Stadtbauamt künftig arbeitet.

Wie geht es nach dem Wechsel des langjährigen Stadtbaumeisters Björn Nübel nach Neusäß (zum Januar 2023) im Krumbacher Stadtbauamt weiter? Wird es einen neuen Stadtbaumeister geben? Jetzt gibt es Antworten auf diese Fragen. Neuer Krumbacher Stadtbaumeister ist Tobias Handel. Bürgermeister Hubert Fischer skizzierte jetzt, wie er sich die künftige Arbeit des Krumbacher Stadtbauamtes vorstellt.

Björn Nübel war von Juli 2005 bis Ende 2022 Krumbacher Stadtbaumeister. Seit Anfang 2023 ist er Stadtbaumeister in der rund 22.000 Einwohner zählenden Stadt Neusäß. Im Krumbacher Stadtrat verkündete Bürgermeister Fischer jetzt, wie es im Stadtbauamt personell weitergeht: "Seit 1. Mai ist Tobias Handel offiziell Stadtbaumeister." Fischer ist sich sicher, dass Handel seine neue Aufgabe "gut meistern" wird. Das Stadtbauamt sei "als Team gut aufgestellt" und "gemeinsam für die Bürger da".