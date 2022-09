Tödliches Familiendrama: 83-Jähriger mit mehreren Messerstichen getötet

Ein 83-jähriger Mann ist in einem Mehrfamilienhaus in Niederraunau mit einem Messer erstochen worden. Eine 42-jährige Verwandte gilt als dringend tatverdächtig.

Ein schlimmes Familiendrama hat sich am Montagnachmittag im Krumbacher Stadtteil Niederraunau ereignet. Ein 83-jähriger Mann wurde erstochen, als dringend tatverdächtig gilt eine 42-jährige Frau.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hat sich am Montagnachmittag um 14.50 Uhr eine Frau telefonisch über den Notruf bei der Polizeieinsatzzentrale gemeldet und mitgeteilt, dass sie soeben einen Mann getötet habe. Als die sofort verständigten Beamten am Unglücksort eintrafen, trafen sie auf die Anruferin, eine 42-jährige Krumbacherin. Diese empfing die Polizei bereits außerhalb der Wohnung, die sich nach Informationen unserer Redaktion in Niederraunau befindet, und wiederholte noch einmal das, was sie zuvor am Telefon gesagt hatte.

83-Jähriger stirbt bei Familiendrama in Krumbach

In der Wohnung des Mehrfamilienhauses stellte sich heraus, dass die Frau die Wahrheit mitgeteilt hatte. Die Polizeibeamten fanden in der Wohnung einen leblosen Mann. In welchem Raum der Mann lag, nennt die Polizei nicht. Der verständigte Notarzt konnte trotz unverzüglich eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Tat ereignete sich nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei gegen 14.45 Uhr.

Bei dem Getöteten handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 83-jährigen Verwandten, der im gleichen Haus wie die mutmaßliche Täterin lebte. Ob er eine andere Wohnung bewohnte, oder zusammen mit der Frau lebte, konnte Holger Stabik, der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, nicht sagen. Um die Persönlichkeitsrechte zu wahren, könne er nicht sagen, ob es sich bei dem Opfer um den Vater der Frau handelt oder in welchem Verhältnis der 83-Jährige und die 42-Jährige zueinander stehen. Die Frau sei nach Auskunft Stabiks seit vielen Jahren in Krumbach gemeldet.

Mehrfach mit einem Messer zugestochen

Die Beamten stellten in der Wohnung die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, sicher. Die ersten Ermittlungen erhärteten den Tatverdacht gegen die 42-Jährige. Eine Obduktion des Leichnams zur Klärung der Todesursache fand am Dienstag beim Institut für Rechtsmedizin in Ulm statt. Die Obduktion bestätigte, dass der Mann durch äußerliche Gewalteinwirkung in Form von Stichverletzungen zu Tode kam. Stabik bestätigt gegenüber unserer Redaktion, dass auf den Mann mehrfach eingestochen wurde. Wie häufig genau könne er aber zum derzeitigen Zeitpunkt nicht sagen.

Die Polizeibeamten nahmen die 42-jährige, tatverdächtige Frau vorläufig fest. Die Frau hatte selbst keine Verletzungen und es gab laut Stabik keine Anzeichen, dass sie sich selbst etwas antun wollte. Die polizeilichen Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Memmingen. Die Spurensicherung am Tatort und am Leichnam erfolgte durch Beamte der Kriminaltechnik und den Leiter der Rechtsmedizin Ulm. Der sachleitende Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Memmingen kam ebenfalls zum Tatort. Warum es zur Tat kam und was das Motiv dafür war, soll durch die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei aufgeklärt werden. Ein Streit, der eskalierte, könne nicht ausgeschlossen werden.

Dringender Tatverdacht des Totschlags

Die mutmaßliche Täterin wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Diese erließ wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags einen Haftbefehl und die Beschuldigte wurde daraufhin in eine bayerische Justizvollzugsanstalt gebracht. Die 42-Jährige ist nach Informationen unserer Redaktion vor knapp zehn Jahren einmal strafrechtlich in Erscheinung getreten. Stabik spricht von einem sehr niederschwelligen Gewaltdelikt.

Hausbewohner, Angehörige und Nachbarn hatten von der jetzigen Bluttat nichts mitbekommen. Sie wurden nach Bekanntwerden der Tat durch Mitarbeiterinnen des Kriseninterventionsteams betreut.