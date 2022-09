Krumbach

12:01 Uhr

Tötungsdelikt in Niederraunau: Mann wurde im eigenen Wohnzimmer erstochen

Plus Es gibt neue Erkenntnisse zur Bluttat im Krumbacher Ortsteil Niederraunau. Bei der tatverdächtigen 42-Jährigen soll es sich um die Schwiegertochter handeln.

Fast drei Wochen ist es her, als ein 83-jähriger Mann tot in einer Wohnung in Niederraunau aufgefunden wurde. Die tatverdächtige Frau hatte sich damals selbst bei der Polizei gemeldet und gesagt, einen Mann getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft Memmingen gibt einen Zwischenstand zu den Ermittlungen. Diese dürften nach aktuellem Stand "in etwa vier bis sechs Wochen weitestgehend abgeschlossen sein", wie Thorsten Thamm, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Memmingen mitteilt. "Es wurden bisher Zeugen im mittleren einstelligen Bereich vernommen." Zu den Ermittlungen, die noch anstehen, kann er aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit keine Auskunft erteilen. Allerdings gibt es neue Details zur Tat.

