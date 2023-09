Krumbach

18:00 Uhr

Tourismuszahlen steigen in Krumbach: So verlief die Ferienzeit

Plus Birgit Baumann von der Stadt Krumbach informiert, wie sich die Übernachtungen im Vergleich zur Coronapandemie verhalten und wie der neue Flyer ankommt.

Von der Coronakrise ist beim Tourismus in der Stadt Krumbach längst nichts mehr zu spüren. Im Gegenteil, die Branche boomt wieder. Laut Stadt sind die Übernachtungszahlen im Juni und Juli um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dabei sind vor allem die Gastronomien gefragt. Zum wachsenden Interesse an Krumbach dürfte nicht nur das Legoland in Günzburg, sondern auch das abwechslungsreiche Programm in der Stadt wie zum Beispiel "Live am Marktplatz" und die Italienische Woche beigetragen haben. „Wir hatten diesen Sommer viele Veranstaltungen und viel Leben in der Stadt“, bestätigt Birgit Baumann. Sie ist bei der Stadt Krumbach unter anderem für die Bereiche Wirtschaft und Tourismus zuständig. Im Großen und Ganzen sei man auf einem sehr guten Weg.

Gäste aus 63 verschiedenen Ländern im Gasthof Diem

Gasthof Diem etwa empfing laut Baumann heuer Gäste aus 63 verschiedenen Ländern. Darunter einen Scheich sowie auch mehrere Minister und einen Abt. Zusätzlich sei in Planung, für nächstes Jahr weitere Wohnmobilstellplätze bereitzustellen. Bisher seien diese immer sehr gefragt gewesen und hätten sogar teilweise der hohen Anfrage nicht gerecht werden können. Durch den Ausbau werde der Tourismus weiter gefördert, und die bereits vorhandenen Stellplätze würden entlastet, sagt Baumann. Aber auch Einheimische erkundeten die Stadt aufs Neue und erfreuten sich an ihren Sehenswürdigkeiten.

