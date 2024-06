Tradition und Innovation: Wachsfabrik Morsa hat Luftfahrtindustrie im Blick

Plus Die Firma Morsa gibt es seit fast 400 Jahren, und sie ist nicht nur für ihre Kerzen bekannt: Wie in Krumbach moderne Industriewachse und Kunststoffe hergestellt werden.

Die fast 400-jährige Familientradition als Kerzenhersteller bleibt trotz Innovationen und neuen Produkten erhalten: Die Morsa Wachswarenfabrik Sallinger im Norden Krumbachs stellt heute noch in ihrer Manufaktur qualitativ hochwertige Zierkerzen her. Das Geschäft mit Kerzen ist jedoch längst nicht mehr das wirtschaftliche Standbein des weltweit agierenden Unternehmens mit etwa 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Neben der bereits etwa ein Jahrhundert andauernden Produktion und Entwicklung von zahnmedizinischem Wachsen fokussiert und spezialisiert sich Morsa zudem immer mehr auf Industriewachse und Kunststoffe. Geschäftsführer Raphael Sallinger hat sich dazu einen Top-Experten aus den USA ins Haus geholt.

Konkret geht es um das sogenannte Casting-Wax-Verfahren, für das Morsa den Rohstoff herstellt – als einzige europäische Firma und eine von wenigen Produzenten weltweit. Casting Wax, auch Wachsausschmelzverfahren oder Feingussverfahren genannt, ist ein Prozess zur Produktion von hochpräzisen und komplexen Metallteilen. Etwa im Maschinenbau, in der Automobilindustrie oder in der Luft- und Raumfahrt. Jede Schaufel von Flugzeugturbinen wird erst aus Wachs gespritzt, und danach wird dieses Positivmodell mit Aluminium ausgegossen.