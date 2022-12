Krumbach

12:00 Uhr

Tragödie im Dezember 1972: Zwei Krumbacherinnen sterben bei Flugzeugabsturz

Plus Vor 50 Jahren starben Erna Schapfl und Cilly Angermeyer bei einem Flugzeugabsturz auf Teneriffa. Erna Schapfl leitete damals das Krumbacher Busunternehmen.

Von Hans Bosch

Schrecken und Trauer verbreitete sich in Krumbach zwei Tage nach dem entsetzlichen Absturz eines Passagierflugzeugs auf der Insel Teneriffa vor 50 Jahren. Es war bekannt geworden, dass sich unter den 155 Toten zwei Frauen aus Krumbach befanden. Was gerüchteweise schon am Abend des 3. Dezembers 1972 befürchtet wurde, war wenig später traurige Gewissheit: Erna Schapfl, 48 Jahre alt, und Cilly Angermeyer, 52, gehörten zu den Opfern dieser Katastrophe.

