Tresor bei Einbruch in Schuhgeschäft in Krumbach gestohlen

Einbrecher dringen in ein Krumbacher Schuhgeschäft ein. Sie stehlen Schuhe, Handtaschen und einen Tresor.

In der Nacht zum Dienstag drangen bislang unbekannte Täter in ein Schuhgeschäft in der Nordstraße in Krumbach ein. Das berichtet die Polizei. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten die Diebe die Eingangstüre auf. Anschließend entwendeten die Täter ausgestellte Schuhe und Handtaschen. Aus einem Büroraum wurde ein kleiner Tresorwürfel vom Boden gehebelt und mitgenommen. Der Wert der mitgenommenen Ware ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro. Hinweise zu der Tat erbittet die Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0. (AZ)