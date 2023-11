Trickbetrug: Unbekannter stiehlt in Krumbach einem Senior 200 Euro

Eine dreiste Masche: Ein hilfsbereiter Senior will in Krumbach einem Mann Kleingeld geben, doch dieser stiehlt ihm 200 Euro und läuft davon. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstag, kurz vor Mittag, ist in der Krumbacher Hohlstraße ein Senior durch eine bislang noch unbekannte männliche Person angesprochen worden, ob dieser ihm Kleingeld für ein Telefonat leihen könnte. Als laut Polizeibericht der hilfsbereite Mann dafür in die Wohnung ging, folgte ihm der Täter und lenkte den Senior so ab, dass er den im Wohnzimmer liegenden Gelbeutel an sich nehmen und daraus etwa 200 Euro entwenden konnte. Den Geldbeutel ließ der Täter zurück und flüchtete schließlich aus dem Haus.

Eine Fahndung nach dem Mann verlief ohne Feststellungen. Der Täter wurde als etwa 25-jähriger Mann, normale Statur, kurze schwarze Haare, Brillenträger, ohne Bart, mit gepflegtem Erscheinungsbild beschrieben. Er trug eine lange schwarze Hose und schwarze Jacke, dazu sprach er gebrochen deutsch. Wer Hinweise auf die Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Krumbach, unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)