Trickdiebe stehlen Trinkgeldkasse aus Praxis in Krumbach

Einen dreisten Trickdiebstahl meldet die Krumbacher Polizei aus einer Praxis in der Krumbacher Brühlstraße. Wie ein Mann den Praxisinhaber ablenkte.

Ein bislang unbekanntes Paar ist für einen Trickdiebstahl am Donnerstag gegen 14 Uhr aus einer Praxis in der Brühlstraße in Krumbach verantwortlich. Der etwa 30-jährige männliche Täter verwickelte den allein anwesenden Praxisinhaber in ein Gespräch und wollte sich im Rahmen einer Terminvereinbarung die Praxisräume zeigen lassen. Diese Zeit nutzte die allein im Anmeldebereich zurückbleibende circa 20-jährige Mittäterin aus, um die aufgestellte Trinkgeldkasse zu entwenden. Der Diebstahl fiel erst einige Zeit später auf, als die Täter bereits das Weite gesucht hatten, berichtet die Polizei. (AZ)