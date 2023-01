Trickdiebstahl in Schmuckgeschäft in Krumbach

Möglicherweise lässt sich der Täter durch Videoüberwachungsaufnahmen dingfest machen. Was die Krumbacher Polizei dazu berichtet.

Erst jetzt meldet die Polizei einen Trickdiebstahl aus einem Schmuckgeschäft in Krumbach. Ein bislang unbekannter Täter erbeutete demnach Anfang Januar in einem Schmuckgeschäft im Stadtgebiet einen Ring im Wert von 1500 Euro. Dem Dieb gelang es, das Verkaufspersonal abzulenken und in einem unbeobachteten Moment den Ring aus der Auslage zu nehmen. Die polizeilichen Ermittlungen nach dem Täter, der bei der Tat gefilmt worden war, seien im Gange, so die Polizei. (AZ)