Krumbach

vor 48 Min.

Trotz vorläufiger Insolvenz: Es gibt gute Nachrichten für das Lingl-Personal

Plus Es gibt mehrere positive Botschaften für die Krumbacher Firma Lingl, wie Günter Frey von der IG Metall mitteilt. Das Unternehmen soll an einen neuen Käufer gehen.

Von Sophia Huber

Es ist ein ungewöhnliches Insolvenzverfahren, in dem die Firma Lingl aus Krumbach steckt. Denn statt den schlechten Nachrichten, die man üblicherweise mit einer vorläufigen Insolvenz in Verbindung bringt, gibt es in diesem Fall den Umständen entsprechend fast nur gute Neuigkeiten. Das sieht auch Günter Frey, Erster IG-Metall-Bevollmächtigter für den Landkreis, so. Er ist aktuell rund zweimal pro Woche in der Firma und wird auch im Gläubigerausschuss sitzen. "Es gibt aus meiner Sicht zwei positive Botschaften", sagt Frey im Gespräch mit unserer Redaktion in dieser Woche.

Zum einen habe das Unternehmen trotz der Entwicklungen in der Eigentümergruppe eine "weiterhin tolle Auslastung", wie Frey sagt: "Die Kunden bleiben Lingl gewogen." Und zum anderen sei man bereits in der Vorbereitung der nächsten Schritte, beispielsweise sei die Beantragung des Insolvenzgeldes schon veranlasst worden. Wie berichtet, musste die Traditionsfirma Lingl Anlagenbau am 4. Oktober einen vorläufigen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Neu-Ulm stellen, obwohl die Aufträge laut Geschäftsführer Joachim Eibel bis weit in das Jahr 2024 reichen. Der Auslöser ist die Insolvenz der oberpfälzischen Schwesterfirma Lippert. Lippert, Lingl und eine dritte Firma, Trafö Lagersysteme, gehören zur Schug-Gruppe mit CEO (Chef) Hubert Schug an der Spitze. Schug kaufte Lippert (spezialisiert auf Maschinen für die Herstellung von Sanitärkeramik) im Jahr 2017, die Übernahme von Lingl geschah im Frühjahr 2021, nachdem die Krumbacher Firma schon einmal in finanzielle Schieflage geraten war. Im Januar 2021 waren noch etwa 400 Personen beschäftigt, 138 verloren damals ihren Job.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

