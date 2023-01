Mit dem Wunschbaum gingen in Krumbach zahlreiche Träume in Erfüllung

Wieder ein voller Erfolg war die Wunschbaum-Aktion in Krumbach. Viele hilfsbereite Menschen erfüllten die auf Sterne geschriebenen Wünsche.

Der Christbaum am Krumbacher Marktplatz strahlte wieder in seiner vollen Pracht. Zur Adventszeit hingen jedoch nicht nur schöne Kugeln am Baum, sondern auch zahlreiche Wunschsterne. Bei der Wunschbaum-Aktion von Quartiersmanagement, Jugendpflege und Familienstützpunkt Krumbach konnten Krumbacher einen Wunsch auf einen Stern schreiben, welcher dann anonym am Christbaum am Marktplatz aufgehängt wurde. Die Aktion fand auch im vergangenen Jahr viel Anklang. So hingen insgesamt rund 75 Wunschsterne am Baum. Davon wurden die meisten erfüllt, nur wenige Wünsche blieben am Baum hängen. Dabei handelte es sich dann meist um die etwas „größeren“ Wünsche. Die Organisatoren der Aktion waren wie schon in den vergangenen zwei Jahren begeistert, mit wie viel Hingabe und Freude die Krumbacher und Krumbacherinnen Wünsche in Erfüllung gehen ließen.

Kurz vor Weihnachten erfüllten sich viele Wünsche in Krumbach

„Richtung Weihnachten wurden wir fast schon überflutet von erfüllten Wünschen. Die mussten dann natürlich noch alle an die wünschenden Personen verteilt werden. Doch jedes Geschenk fand seinen Weg und brachte viel Freude“, so Quartiersmanager Marc Hettich. Auch Melissa Niedermair von der Jugendpflege Krumbach bestätigt, dass es dieses Jahr so viele Wunschsterne wie noch nie waren: „Wir freuen uns, dass so viele Menschen sich getraut haben, einen Wunsch abzugeben, aber vor allem natürlich darüber, dass so viele bereit dazu waren, Freude zu schenken und einen Wunsch zu erfüllen.“

Ein Spielzeug, ein Teppich, Fahrräder, ein Gutschein – die Wünsche waren ganz unterschiedlich. Ein großer Dank gebührt auch der Werbegemeinschaft Krumbach, welche durch den Erlös ihres Verkaufs beim Plätzchenmarkt und durch großzügige Spenden der Akteure, einige Wünsche vom Baum gepflückt und erfüllt hat. So wurden viele Kinderaugen zum Leuchten gebracht. Aufgrund einiger Verbesserungsvorschläge planen Quartiersmanagement, Jugendpflege und Familienstützpunkt schon jetzt kleine Veränderungen für die Aktion in diesem Jahr. „Wir freuen uns schon darauf, unsere Wunschbaum-Aktion zu optimieren und auch dieses Jahr zur Weihnachtszeit Menschen, die Freude schenken möchten, mit Menschen, die sich etwas wünschen, zusammenzubringen“, so Heike Feßler vom Familienstützpunkt. Insgesamt blicken die drei Akteure der Aktion sehr positiv auf die erfolgreiche Wunschbaum-Aktion zurück und freuen sich schon auf viele Projekte, die in diesem Jahr umgesetzt werden. (AZ)