Über 200 Mitwirkende sorgen beim SKG-Adventskonzert für festliche Stimmung

Plus Das Krumbacher Gynmasium beschenkt die Besucherinnen und Besucher in der Kirche Maria Hilf mit einem abwechslungsreichen Programm. Welche Höhepunkte es gab.

Eine musikalische vorweihnachtliche Bescherung gab es beim Adventskonzert des Simpert-Kraemer-Gymnasiums in der voll besetzten Kirche Maria Hilf. Zur Aufführung kamen klassische und moderne Kompositionen, Instrumental- und Vokalstücke und nicht zuletzt Advents- und Weihnachtslieder. Zwischen den konzertanten Nummern regten kurze literarische Beiträge zum Schmunzeln oder Nachdenken an. Für die beeindruckenden Leistungen gab es stürmischen Beifall.

Für die Eröffnung des Programms sorgte die SKG-Band unter der Leitung von Berthold Leicht. Von der Empore aus präsentierte sie Martin Scharnagls "Fantasie über 'Süßer die Glocken nie klingen'". Im Anschluss erfreuten die Chorklassen der 5. Jahrgangsstufe unter der Leitung von Susanne Freier mit ihren beherzten Interpretationen von "Im Advent, im Advent" (Musik: Detlev Jöcker; Text: Rolf Krenzer) und dem aus dem 14. Jahrhundert stammenden Kirchenlied "In dulci jubilo". Dank des Engagements der betreuenden Lehrkräfte, zu denen neben Susanne Freier und Berthold Leicht auch Thomas Freier (Violoncello, Kontrabass), Silvia Kolb (Klavier), Peter Kovac (Orchester, Violine, Viola) und Peter Neuburger (Chöre, Vokalensemble) zählen, konnten die SKG-Schüler nach einer langen Vorbereitung im Vorfeld des Konzerts ihre musikalischen Talente unter Beweis stellen.