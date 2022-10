Über die Händel zwischen den Krumbacher und Hürbener Buben

Plus Vor 120 Jahren wuchsen Krumbach und Hürben zu einer Stadt zusammen. Die Jugend aus den beiden Ortsteilen focht jedoch noch so manches Gefecht aus.

Krumbach und Hürben: Die beiden Nachbarorte fanden 1902 auf besondere Weise zueinander. Auch 120 Jahre nach ihrer Vollendung hat die Einheit von Krumbach und Hürben Bestand, leben Bürgerinnen und Bürger in historisch gewachsenem Gleichklang miteinander. Nur die gelegentlich zitierten „Bubenhändel“, die sich ehedem zwischen den Krumbacher Buben und der Hürbener Jugend abspielten, haben noch Jahre über die politische Vereinigung und das harmonische gesellschaftliche Miteinander hinaus für „fast kriegerische Einträge“ in der Chronik gesorgt.