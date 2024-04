Krumbach

12:00 Uhr

Umfrage in Krumbach: Wer sich der Kirche verbunden fühlt, ist zufriedener

Plus Rupert Scheule präsentiert eine Studie, die zum kirchlichen Leben in den Pfarreiengemeinschaften Maria Hilf und St. Michael gemacht wurde. Manche Ergebnisse überraschen.

Von Christian Pagel

In einer gut besuchten Veranstaltung im Pfarrheim von Maria Hilf in Krumbach stellte Professor Rupert Scheule zusammen mit seinen Mitarbeitern Simon Heimerl und Antonio Zierer die Krumbacher Kirchenstudie vor. Scheule, Inhaber des Lehrstuhls für Moraltheologie der Universität Regensburg und ständiger Diakon in der Pfarreiengemeinschaft Maria Hilf, hatte zusammen mit seinem Team eine Umfrage zum kirchlichen Leben in den beiden Pfarreiengemeinschaften Maria Hilf und St. Michael konzipiert und ausgewertet, zu der es bald auch eine ausführliche wissenschaftliche Publikation geben wird. Ziel des Projekts war es, Wünsche und Vorstellungen der katholischen Christen im Raum Krumbach kennenzulernen, zu strukturieren und zu bündeln und damit eine Weiterentwicklung des kirchlichen Lebens anzustoßen.

Eine Studie zum kirchlichen Leben in den Pfarreiengemeinschaften Maria Hilf und St. Michael wurde jetzt vorgestellt. Foto: Andreas Langer (Archivbild)

An den Beginn der Präsentation stellte Antonio Zierer einen kleinen Rückblick: Im Jahr 2023 wurden erste Ideen skizziert, im August folgte ein nicht öffentlicher Vortest. Mit einem Artikel in unserer Zeitung wurde auf den Start der Online-Umfrage im Oktober hingewiesen. Während der Krumbacher Gewerbeschau („KRU“) wurden sehr engagiert zahlreiche Papier-Fragebögen verteilt. Schließlich konnten 651 Datensätze gesammelt werden, 408 online, 243 auf Papier. Letztere wurden mithilfe von Gemeindemitgliedern digitalisiert, sodass Mitte Januar eine einheitliche Datenbank zur Auswertung vorlag. Ein grundsätzliches methodisches Problem bei Umfragen ist die Repräsentativität. Da im konkreten Fall nicht gezielt eine Stichprobe ausgewählt wurde, kam es zum Beispiel bei der Altersstruktur zu Verschiebungen. Unterrepräsentiert waren Jugendliche und Erwachsene bis 39 Jahre, überrepräsentiert hingegen Menschen ab 40. Welche Aussagekraft sich daraus ergebe, auch im Hinblick auf eine Gesamtzahl der Katholiken von 9285, müsse diskutiert werden, merkte Zierer an. Allerdings zeigten die Ergebnisse deutliche Trends, die auch eine Übertragung auf ähnliche ländlich-kleinstädtische Räume in Süddeutschland erlaubten.

