Krumbach

Umfrage: Masken-Lockerungen werden mit Skepsis betrachtet

Plus Viele der befragten Passantinnen und Passanten in Krumbach halten strenge Maskenvorschriften in Kliniken oder Artzpraxen für wichtig.

Die Vorschriften für das Tragen von Masken werden stark gelockert. Die befragten Passantinnen und Passanten in der Krumbacher Innenstadt sehen das zum Teil mit Skepsis. Gerade bei den Ärzten oder in Krankenhäusern wäre doch eine generelle Maskenpflicht angesagt. Andere freuen sich aber, ohne die Maske wieder am Leben teilnehmen zu können. Viele setzten auf die Vernunft des Einzelnen, man könne ja jederzeit eine Maske tragen, wenn man sich dann sicherer fühlt.

