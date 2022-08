Umfrage: Passanten in Krumbach haben keine Angst vor dem Winter

Bis zum vermeintlichen Energie-Notwinter ist es noch einige Monate hin. Unsere Umfrage zeigt: Große Sorge haben die meisten Krumbacher und Krumbacherinnen nicht.

Alles wird teurer, sei es der Einkauf im Supermarkt, oder die nächste Tankfüllung. Ganz besonders stark gestiegen sind die Energiekosten. Die Preise für Strom, Gas und Öl schießen in die Höhe. Darüber hinaus ist nicht klar, ob es genug gibt. Die Befragten in der Krumbacher Innenstadt sehen dem Winter gelassen entgegen. Einige heizen mit Holz, andere haben ihren Vorrat an Heizöl schon aufgestockt. Die allgemeine Meinung, ändern kann man ja doch nichts.

Rudolf Maier aus Schongau hat andere Sorgen: "Ich habe nur eine kleine Wohnung, da brauch ich nicht viel Heizmaterial. Ich heize mit Gas. Mit 19 Grad Wärme bin ich schon zufrieden. Ich ziehe mich warm an, verschaffe mir Bewegung und gehe früh schlafen. Vor dem Winter habe ich keine großen Sorge, aber wegen des Krieges schon eher. Auch mache ich mir Sorgen darüber, wie gleichgültig und egoistisch die Menschen geworden sind."

Umfrage Energie Maier Rudolf Maier (72), Schongau. Foto: Elisabeth Schmid

Die Passanten in Krumbach sind zuversichtlich

Joachim Brekau aus Nattenhausen sagt: "Ich sehe dem kommenden Winter gelassen entgegen. Wir haben 2013 gebaut mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Die funktioniert mit Strom. Darüber hinaus haben wir auch einen Kachelofen, und Brennholz ist genug da. Gut, mit Strom gibt es auch Probleme, aber ich denke, das wird schon werden. Ich sehe eher positiv in die Zukunft."

Umfrage Energie Brekau Joachim Brekau (44), Nattenhausen. Foto: Elisabeth Schmid

Sorgen macht sich auch der Krumbacher Anton Regg nicht: "Nein, Sorgen mache ich mir eigentlich nicht, was den Winter betrifft. Heizöl und Benzin gehen immer weiter in die Höhe. Da kann man nichts machen. Ich habe erst gestern Heizöl bestellt, so sind meine Tanks für den Winter gefüllt. Ob ich mir Sorgen mache oder nicht, ändern kann ich die Situation nicht. Jedoch weiß man bald nicht mehr, was man zu allem noch sagen soll."

Umfrage Energie Isabell Fischer (23), Krumbach. Foto: Elisabeth Schmid

Isabell Fischer aus Krumbach bleibt optimistisch: "Ich mache mir keine Sorgen. Ich wohne mit meinem Freund zusammen. Ich weiß nicht, womit er heizt. Ich mache mir eher Sorgen wegen des Krieges. Man weiß ja nie, was in Zukunft noch auf uns zukommen wird. Aber so richtig Angst vor der Zukunft habe ich trotzdem nicht. Ich bin von Grund auf ein positiver Mensch und denke darum auch immer positiv, anstatt mir Sorgen zu machen."