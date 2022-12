Krumbach

Umfrage: Sparen Sie in diesem Jahr an der Weihnachtsbeleuchtung?

Die Energiepreise sind hoch, Energie sparen ist angesagt, doch Weihnachten naht. Werden in den Wohnungen in diesem Jahr die Lichter strahlen? Was die Passenten in der Krumbacher Innenstadt sagen.

Wie hell wird es dieses Jahr in deutschen Wohnungen? Ist eine großzügige Beleuchtung bei den Strompreisen noch gefragt? Die befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt wollen es an Weihnachten hell und strahlend haben. Die meisten haben es aber schon in den vergangenen Jahren mit der Weihnachtsbeleuchtung nicht übertrieben. Stefanie Melcher-Knopp (33), Mara Alea (9) und Silvia Gesierich (58) aus Bibertal: Wir haben noch nie eine großartige Festbeleuchtung gehabt. Wenig elektrische Beleuchtung, dafür aber viele Kerzen. Die echten Kerzen sind doch auch viel stimmungsvoller als das elektrische Licht. So werden wir es auch in diesem Jahr halten. Im allgemeinen gehen wir sparsam mit dem Strom um. Wir freuen uns schon auf Weihnachten. Stefanie Melcher-Knopp (33), Mara Alea (9), Silvia Gesierich (58), Bibertal Foto: Elisabeth Schmid Edith Bartha (54) aus Krumbach: Ich bin eigentlich immer sparsam mit Strom. Aber an Weihnachten möchte ich es gerne hell und festlich haben. Das Weihnachtsfest ohne festliche Beleuchtung ist doch nur halb so schön. Eine Lichterkette hänge ich ins Fenster. Ich habe auch viele Lichter mit Batterien. Das passt schon. Weihnachten kommt noch der Weihnachtsbaum, das wird schön. Edith Bartha (54), Krumbach Foto: Elisabeth Schmid Die Krumbacher sparen nicht an der Weihnachtsbeleuchtung Petra und Paul Ringwald (57) aus Mindelzell: Wir werden unsere Wohnung so beleuchten wie wir es jedes Jahr machen. Lichter im Fenster und viele anheimelnde Kerzen in der Wohnung. Die Lichterketten werden meistens mit Batterien betrieben. Auch haben wir LED Lampen. Man muss ja nicht unbedingt an Weihnachten mit dem Strom sparsam sein. Wir sind eigentlich immer sparsam. Petra und Paul Ringwald (57), Mindelzell Foto: Elisabeth Schmid Stasi Nägele (78) aus Babenhausen: Beleuchtung an Weihnachten, das muss schon sein. Es wird gerade so früh dunkel, da ist es doch bei Kerzenlicht und weihnachtlicher Beleuchtung richtig gemütlich. Bei dieser gemütlichen Stimmung macht auch das Weihnachtsbacken Spaß. Unsere Heizung wird dafür ein bisschen kleiner gedreht. Das geht alles. Stasi Nägele (78), Babenhausen Foto: Elisabeth Schmid

