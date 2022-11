Krumbach

06:30 Uhr

Umfrage: Wie die Krumbacher die Fußball-WM in Katar bewerten

Plus Noch nie war eine Weltmeisterschaft so umstritten wie diese. Auch die Passanten in Krumbach sind nicht im WM-Fieber - aus unterschiedlichen Gründen.

Von Elisabeth Schmid

Die Fußballweltmeisterschaft in Katar sorgt für viel Kritik. In der Adventszeit ist die Fußballweltmeisterschaft darüber hinaus nicht gerade der Renner. Einige befragte Passanten in der Innenstadt lehnen die Weltmeisterschaft in Katar wegen der schlechten Menschenrechtslage ab, oder interessieren sich nicht für Fußball.

