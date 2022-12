Umfrage: Wie halten Sie es mit den Weihnachtseinkäufen?

Bald ist Weihnachten und die ersten Familien bereiten sich schon darauf vor. Jeder handhabt das unterschiedlich, so haben manche auch noch nicht alle Geschenke.

In zwei Wochen ist Heilig Abend. Passend zur Jahreszeit schneit es, vielleicht gibt es ja weiße Weihnachten. Die Befragten in der Krumbacher Innenstadt haben die Weihnachtsgeschenke zum Teil schon gekauft, andere haben noch gar nichts. Überhaupt fallen in diesem Jahr die Geschenke an die Lieben eher sparsam aus. Viele schenken, was nötig ist. Der heilige Abend wird aber traditionsgemäß mit der Familie gefeiert.

Angelika Hauser, 62, aus Deggendorf: "Ich habe schon einige Geschenke eingekauft. Meine Kinder sind schon groß, so gibt es eher Gutscheine , aber auch Geschenke. Auch für meine Mutter, sie ist 91 Jahre alt, habe ich natürlich ein Geschenk. Die Feiertage verbringe ich mit meiner Familie. Der erste und der zweite Feiertag sind verplant. Darauf freue ich mich schon sehr."

Elsa Spies, 50, aus Oberwiesenbach: "Meine Kinder sind schon erwachsen. Die freuen sich über Geldgeschenke und auch Gutscheine. Vielleicht besorge ich aber noch die eine oder die andere Kleinigkeit, damit etwas zum Auspacken da ist. Wir essen an Heiligabend sehr gut, keine Würstchen und Kartoffelsalat. Mein Mann kocht, darauf freuen wir uns alle."

Iris Schmid, 60, aus Nattenhausen: "Ich habe noch keine Geschenke besorgt. Da gibt es bei uns auch nicht viel. Was die Kinder gerade brauchen, wird gekauft. Zum Beispiel tanke ich das Auto von meinem Sohn auf. Also, einfach praktische Dinge. Es gibt ja während des ganzen Jahres was man sich wünscht. Wir feiern allerdings Weihnachten mit der Familie."

Luca Riccardi, 22, aus Krumbach: "Ich habe noch keine Geschenke gekauft. Es ist jedes Jahr dasselbe. Was kauft man und wen beschenkt man. Ich habe so fünf bis zehn Leute, die ich beschenken kann. Kommt darauf an, ob man die Freunde mitrechnet. Aber an Weihnachten habe ich doch für meine Lieben Geschenke. Irgendwie klappt es immer. An Heiligabend gibt es bei uns traditionsgemäß Lasagne."

