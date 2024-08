Unbefugter nimmt sich E-Scooter für eine Spritztour in Krumbach

Am Montagnachmittag, zwischen 13 und 15.30 Uhr, ist ein E-Scooter aus einer Garage in der Talstraße in Krumbach durch einen bislang unbekannten Täter entwendet worden. Das berichtet die Polizei. Das Elektrokleinstfahrzeug konnte einige Stunden später durch die Beamten der Polizeiinspektion Krumbach an einem Lebensmittelmarkt in der Babenhauser Straße aufgefunden und sichergestellt werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Rufnummer 08282/9050 melden. (AZ)