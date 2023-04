Krumbach

"Unbekannt verzogen" – Gedenken an die deportierten Krumbacher Juden

Im Gedenken an die letzten 14 aus Krumbach deportierten Juden am Mahnmal von links: Dr. Peter Mesko, Franziska Scheule-Walter, Hermann C. Bredl, Gerhard Weiß und Willi Fischer.

Plus Dem Antisemitismus mit Erinnerungskultur begegnen: Wie das bei einer Gedenkveranstaltung zur Deportation der Juden 1942 auf dem Synagogenplatz Krumbach getan wurde.

Trotz Aprilwetters versammelten sich rund 70 Menschen am Mahnmal, das 2004 von Heimatverein und Stadt Krumbach an der Stelle errichtet wurde, wo im Jahr 1939 die Synagoge niedergebrannt worden war. Der Heimatverein hatte, vertreten von Dr. Peter Mesko und Franziska Scheule-Walter, zu dieser Erinnerungsstunde eingeladen. Mesko dankte den Teilnehmenden für ihren Mut, Scham und Trauer über die schreckliche Verachtung und Ausrottung von Menschen jüdischen Glaubens nicht zu verdrängen. Wir alle seien dafür verantwortlich, aufmerksam auf Entwicklungen zu achten, die mit Antisemitismus und Demagogie begännen und über die Abwertung von Menschen zu deren Auslöschung führen können. In das Erinnern stimmte Jochen Schwarzmann auf der Klarinette ein und nahm dabei Motive einer Komposition des französischen Kriegsgefangenen Olivier Messiaen, eines jüdischen Kinderliedes und einer Komposition von Häftlingen eines Konzentrationslagers auf.

Der Mut, sich der Erinnerung in Krumbach zu stellen

Gerhard Weiß, der als Zweiter Bürgermeister mit drei Stadträten die Stadt Krumbach vertrat, dankte den Organisatoren sowie jenen, die das Mahnmal und die Erinnerungskultur pflegten, wie Willi Fischer, Herbert Auer und Beate Hamp-Wohllaib. Er teile mit allen, die den Mut aufbrächten, sich dieser Erinnerung zu stellen, das Entsetzen, dass auch in unserer Stadt so schrecklich gehandelt wurde. Schlimm wäre aber auch, dies zu verschweigen und darüber nicht zu reden. Dann sprach Hermann C. Bredl, der die israelitische Kultusgemeinde Schwaben als deren Beauftragter gegen Antisemitismus vertrat. Er führte vor Augen, was auch den damals etwa 4000 Krumbachern nicht verborgen geblieben sein könne: Ihren Mitbürgern wurden ihre Häuser entrissen, sie wurden ihrer Würde beraubt, sie wurden mit Zügen deportiert.

