Unbekannte beschädigen Auto auf Supermarktparkplatz

Auf einem Supermarktparkplatz in Krumbach wird ein Wagen beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen um Hilfe.

Am Freitag ist in der Brühlstraße in Krumbach, auf dem Parkplatz des Supermarktes, ein Auto beschädigt worden. Bislang unbekannte Täter demolierten ein dort geparktes Fahrzeug an der rechten Seite. Der Sachschaden wird laut Polizeibericht auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)