Krumbach

vor 1 Min.

Unbekannte besprayen die Fachakademie Krumbach mit Graffiti

Sowohl in dieser Woche, als auch in der davor, haben Unbekannte die Fachakademie in Krumbach mit Graffiti beschmiert.

Unbekannte haben die Fachakademie Krumbach im Burgweg zweimal mit Graffiti besprayt. In der vergangenen Woche zwischen Montag 15 Uhr und Dienstag 8 Uhr wurde die Fachakademie ebenso besprüht, wie vormittags am Donnerstag dieser Woche. Laut Polizei entstand jedes Mal ein Schaden von etwa 100 Euro. Die Krumbacher Polizei bittet telefonisch unter 08282 905-0 um Zeugenhinweise. (AZ)

Themen folgen