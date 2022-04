Unbekannte brechen in Krumbacher Wertstoffhof ein

Zwischen Samstag und Dienstag gelangten Unbekannte in den Wertstoffhof. Die Täter waren nicht sehr erfolgreich, richteten aber einen beträchtlichen Schaden an.

Im Zeitraum zwischen Samstag 17 Uhr und Dienstag 8.30 sind Unbekannte in Krumbach in das Gebäude des Wertstoffhofes in der Bahnhofstraße eingebrochen. In den Räumen brachen sie Schränke auf und durchwühlten Bürotische und versuchten laut Polizei einen Tresor mit einer Flex zu öffnen.

Die Einbrecher nahmen keine Beute mit, weil im Gebäude weder wertvolle Gegenstände noch Bargeld waren. Allerdings verursachten sie einen geschätzten Sachschaden von ungefähr 2000 Euro. (AZ)