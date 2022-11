Unbekannte stehlen Material auf Krumbacher Baustelle

Auf einer Baustelle in der Adolf-Kolping-Straße haben Unbekannte wertvolles Baumaterial gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben zwischen Samstag und Montag Materialien im fünfstelligen Wert von einer Baustelle in der Adolf-Kolping-Straße in Krumbach gestohlen. Die Materialien wurden laut Polizei in einem Kellerraum gelagert. Zeugen, die hierzu Angaben machen können, bittet die Polizei Krumbach, sich unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)