Unbekannte Täter stehlen Geld aus Geldbörse

Ein 57-jähriger Mann vergisst seine Geldbörse. Zwei Männer geben sie bei einem Mitarbeiter einer Bäckerei ab - doch offenbar nicht mit dem vollständigen Inhalt.

Ein 57-jähriger Mann hielt sich am späten Freitagnachmittag in der Bahnhofsbäckerei in Krumbach auf. Er vergaß bei Verlassen der Bäckerei laut Bericht der Polizei seine Geldbörse im Bereich der Sitzgelegenheiten im Inneren. Die Geldbörse wurde von zwei unbekannten, circa 30-jährigen, männlichen Personen, kurze Zeit später bei einem Mitarbeiter der Bäckerei abgegeben. Doch offenbar hatten sie zuvor aus der Geldbörse Geld entwendet.

Ein niedriger dreistelliger Geldbetrag fehlt

Die verständigten Polizeibeamten stellten bei der Aufnahme des Fundgegenstandes und im Zuge der Übergabe an den Geschädigten fest, dass ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag fehlte. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu den beschriebenen, unbekannten Männern, werden bei der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Krumbach unter der Rufnummer 08282/905-0 entgegengenommen. (AZ)