Unbekannte werfen an einem Waschpark in Krumbach ein Auto um

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall gesehen haben: Ein an einem Waschpark zur Dekoration ausgestellter Wagen wurde in Krumbach beschädigt.

Im Zeitraum von Samstag, 21. Oktober, 22 Uhr bis zum darauffolgenden Sonntag, 7 Uhr, ist es an einem Waschpark in der Krumbacher Hans-Lingl-Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen. Der zur Dekoration ausgestellte Wagen wurde laut Polizeibericht eingedrückt und umgeschmissen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dieser Sachbeschädigung machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)