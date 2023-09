Unbekannte wollen in Wohngebäude mit Büro in Krumbach einbrechen

Die Polizei sucht Zeugen zu einem versuchten Einbruch in Krumbach in der Straße am Rittlen. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen oder gehört?

Zwischen Freitag, 8. September, 12 Uhr bis zum Montag, 11. September, 10 Uhr wurde in der Straße Rittlen versucht, in ein Gebäude einzudringen. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Unbekannter an dem Wohngebäude mit integriertem Büro an der Vorder- und auch an der Hintertüre versucht, ins Gebäude zu gelangen. Er hat hierbei Schäden an beiden Türen verursacht, konnte jedoch keine der beiden Türen öffnen. Es entstand allerdings Sachschaden an beiden Türen. Die Polizei Krumbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu diesem Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)