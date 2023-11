Unbekannter belästigt Frau in Bus nach Ursberg

Eine Frau, die mit dem Bus der Linie 600 von Krumbach in Richtung Augsburg unterwegs war, erstattete Anzeige wegen Belästigung. Die Polizei sucht Zeugen.

Von einer Belästigung im öffentlichen Personennahverkehr berichtet die Krumbacher Polizei. Am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr bestieg eine Frau am Busbahnhof am Rittlen in Krumbach einen Bus der Linie 600 in Richtung Augsburg. Mit ihr stieg ein etwa 50-jähriger Mann ein, der sich im Bus neben sie setzte. Dieser begann zunächst die Frau anzüglich anzusprechen und näherte sich ihr körperlich auf nicht angemessene Art und Weise.

Da sie vom Auftreten des Mannes überrascht war, ging sie während der Fahrt nicht weiter auf das Verhalten des Mannes ein. Dieser stieg schließlich an einer Bushaltestelle an der B 300 bei Ursberg aus. Den bislang noch unbekannten Mann beschreibt die Polizei als etwa 170 Zentimeter groß und kräftig gebaut. Zeugen für den Vorfall oder Personen, die Hinweise auf den Mann machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Krumbach unter Telefon 08282 / 905-0 zu melden. (AZ)