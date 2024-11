Am Samstag gegen 17.10 Uhr lief eine 17-Jährige die Ulmer Straße in Krumbach entlang, als sich ein Fahrradfahrer ihr von hinten näherte, so die Polizei. Als sich der Fahrradfahrer auf der Höhe der Jugendlichen befand, stieg er ab und griff dem Mädchen unvermittelt an ihr Gesäß. Der bislang unbekannte Täter radelte anschließend davon. (AZ)

