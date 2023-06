Unbekannter beschädigt Auto auf Freibadparkplatz in Krumbach

Zeugen sucht die Polizei zu einer Unfallflucht, die sich am Freitag auf dem Parkplatz des Stadtbads in Krumbach ereignet hat.

Links am Heck beschädigt fand eine 39-jährige Autobesitzerin ihren Wagen am Freitagabend um 17.40 Uhr vor, nachdem er um 13 Uhr auf dem Parkplatz des Freibads in Krumbach abgestellt worden war. Der Verursacher der Beschädigung entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, teilt die Polizei mit.

Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Da bislang nichts zu der unbekannten Person bekannt ist, die die Beschädigung verursacht hat, erbittet die Polizeiinspektion Krumbach Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08282/9050. (AZ)