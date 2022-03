Unbekannter beschädigt Auto in der Krumbacher Luitpoldstraße

Ein Mann stellt sein Auto vor einer Bankfiliale in der Krumbacher Luitpoldstraße ab. Als er wiederkommt, ist es beschädigt.

In der Krumbacher Luitpoldstraße hat ein Unbekannter am Montagmorgen zwischen 9.45 Uhr und 10 Uhr einen Streifschaden an der Beifahrertür eines blauen Opels verursacht. Der 75-jährige Besitzer stellte sein Auto auf dem westlichen Parkplatz vor der Bankfiliale ab und bemerkte den Schaden, als er zurück zu seinem Auto kam.

Polizei sucht Zeugen im Fall eines beschädigten Autos in Krumbach

Der Schaden beträgt ungefähr 2000 Euro. Die Krumbacher Polizei geht davon aus, dass er beim Ausparken entstand und bittet telefonisch unter 08282 905-111 um Zeugenhinweise. (AZ)