Unbekannter beschädigt ein Auto in Krumbach und fährt davon

Eine 21-Jährige stellt ihr Auto morgens auf dem Parkplatz an der Krumbacher Schlachthausstraße ab. Als sie wiederkommt, erlebt sie eine unschöne Überraschung.

Am Donnerstag zwischen 6.50 und 16 Uhr hat ein Unbekannter auf dem gekiesten Parkplatz an der Schlachthausstraße die rechte Seite eines parkenden Autos gestreift und ist davongefahren. Die 21-jährige Besitzerin des Autos stellte den Wagen morgens dort ab und bemerkte den Schaden nachmittags, als sie zurückkam. Die Polizei schätzt den Schaden am geparkten Auto auf ungefähr 1500 Euro und bittet telefonisch unter 08282/905-0 um Zeugenhinweise. (AZ)