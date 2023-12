Krumbach

Unbekannter beschädigt in Krumbach geparktes Auto und begeht Unfallflucht

Zeugen sollen sich an die Krumabcher Polizei wenden.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Freitagmittag eine Unfallflucht auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Krumbach beobachtet haben.

Am Freitagmittag ist ein auf einer größeren Parkfläche vor mehreren Verbrauchermärkten in der Bahnhofstraße in Krumbach geparkter Pkw durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im hinteren linken Bereich beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich laut Polizeibericht jedoch, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Der Schaden beträgt etwa 3000 Euro. Zeugen, welche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)

